Calhanoglu: «Pronti per il Bayern Monaco, gara sempre in mano all’Inter»

Calhanoglu ha parlato alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, prima giornata di Champions League. Il turco è apparso molto determinato e non teme gli avversari

TUTTO NELLE NOSTRE MANI − Calhanoglu, dopo le parole in conferenza stampa (vedi articolo), si è espresso con determinazione anche su Sport Mediaset. Le sue parole in vista del match tra Inter e Bayern Monaco: «Momento non difficile ma doloroso perché abbiamo perso un Derby molto importante. Dobbiamo subito rialzarci perché domani si gioca in Champions League dove c’è sempre un grande livello. Siamo pronti. Abbiamo analizzato i nostri errori, noi decidiamo tutto. Abbiamo perso il Derby con i nostri errori. L’Hakan di Leverkusen è cresciuto moltissimo, sono migliorato tatticamente. Non vedo l’ora di vedere il Bayern Monaco. La partita è sempre nelle nostre mani, abbiamo dominato sempre contro Real Madrid e Liverpool ma alla fine abbiamo perso le partite per nostri errori. Lì dobbiamo migliorare».