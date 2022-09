Calhanoglu: «Derby perso per nostri errori! Ora testa al Bayern Monaco»

Calhanoglu ha ha appena concluso la conferenza stampa di vigilia della prima sfida di UEFA Champions League tra Inter e Bayern Monaco (vedi articolo).

Come si riparte dopo il derby?

Si riparte subito, non abbiamo tempo per analizzare. Abbiamo perso il derby per i nostri errori, però abbiamo già analizzato e siamo pronti per domani. La Champions League è un altro livello, dobbiamo essere uniti.

Può essere l’atmosfera giusta per rilanciarli?

L’anno scorso abbiamo dominato anche con Real Madrid e Liverpool, perdendo per piccoli errori. L’abbiamo già analizzato: dobbiamo essere più uniti e concentrati in campo. La gara si gioca per tutti i novanta minuti, l’abbiamo fatto con mister e staff. Abbiamo un gruppo difficile con Bayern Monaco e Barcellona, però è bellissimo essere lì e giocare contro una squadra forte. Si vede a che livello siamo.

Il derby era una partita che sentivi particolarmente? Cosa significa per chi ha passato parte di carriera in Germania affrontare il Bayern Monaco?

Lo conosco bene, ho fatto tante partite contro di loro. Sono forti e dinamici, giocano con pressing alto e vogliono dominare. Sono veloci in attacco e dobbiamo essere concentrati. Il derby è passato, mi dà fastidio parlarne: è doloroso, ma è passato.

Dopo una sconfitta dolorosa meglio affrontare il Bayern Monaco?

Meglio giocare subito e andare avanti.

Che obiettivo avete in questa Champions League e cosa vi portate dall’anno scorso?

Guardiamo step by step. Gruppo difficile come l’anno scorso, dove siamo andati avanti. Gli errori che abbiamo fatto vogliamo evitarli.

Il centrocampo può aiutare la difesa, visti i tanti errori?

Da fuori tutti hanno parlato delle difficoltà in difesa, ma ci sono tante cose positive che abbiamo fatto in campo. I piccoli dettagli fanno la differenza, non voglio parlare solo della difesa: abbiamo sbagliato tutti insieme, ma possiamo migliorare tutti insieme e ci si rialza tutti insieme. Quando si è uniti non si può sbagliare.