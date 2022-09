VIDEO − Inter Women, l’ultimo allenamento prima di Sampdoria-Inter

L’Inter Women si prepara alla 4ª giornata del Campionato Femminile di Serie A. Le nerazzurre domani saranno impegnate in trasferta per il match Sampdoria-Inter. Di seguito il video dell’ultimo allenamento della squadra di Guarino, pubblicato sul canale Youtube ufficiale dell’Inter

ULTIMO ALLENAMENTO − L’Inter Women è pronta per la 4ª giornata del Campionato Femminile di Serie A. Il canale Youtube ufficiale dell’Inter pubblica il video dell’ultimo allenamento delle ragazze di Rita Guarino. La squadra si prepara per il match in trasferta contro la Sampdoria di Antonio Cincotta (vedi convocate). Dopo la grande vittoria delle nerazzurre contro il Pomigliano, domani sarà la volta di Sampdoria-Inter Women (vedi articolo).

Le ragazze di coach Guarino sono a caccia del quarto risultato utile consecutivo.