Dumfries: «Situazione all’Inter fastidiosa, sosta utile per schiarirci le idee»

Denzel Dumfries ha parlato della situazione delicata dell’Inter, che ha rimediato tre KO nelle principali sette partite di campionato. L’olandese ritiene importante l’attuale sosta per ricaricare le batterie.

FASTIDIO − Dumfries motivato a cambiare marcia dopo la pausa Nazionali: «La situazione all’Inter è fastidiosa e vogliamo cambiare le cose. La sosta quasi non ci voleva ma speriamo che ci aiuti a schiarirci le idee. Durante le partite alterniamo momenti belli a momenti brutti, ma chiaramente non stiamo giocando al meglio. Tuttavia, abbiamo tanta qualità in rosa che sono convinto che invertiremo il momento negativo. Finora sto giocando praticamente sempre e ne sono felice, ma la cosa più importante è che la squadra vinca. Finché ciò non accadrà, non sarò soddisfatto». Le sue parole a de Telegraaf.