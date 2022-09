Israele-Albania, Asllani in campo dal 1′: Reja non rinuncia al talento Inter

Israele-Albania in campo alle 20.45. Reja si affida al centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani in vista della quinta giornata di Nations League. Importante per fare esperienza

ISRAELE-ALBANIA, FORMAZIONI UFFICIALI

Israele (4-3-3): Glazer; Dasa, Vitor, Goldberg, Leichner; Kanichowsky, Lavi, Karzev; Haziza, Weissman, Abada. A disposizione: Jarafi, Marciano, Glazer, Abaid, Natcho, Atzili, Altman, Dadia, Shivro, Gropper, Shlomo, Baribo. All. Hazan

Albania (3-5-2): Strakosha; Baliu, Ismajili, Ajeti; Abrashi, ASLLANI, Gjasula, Laci, Hysaj; Broja, Cikalleshi. A disposizione: Berisha, Kastrati, Lenjani, Veseli, Cokaj, Bajrami, Uzuni, Mihaj, Doka, Mucolli, Ramadani, Seferi. All. Reja