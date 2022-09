Valeri: «San Siro emozionante. Critiche Radu? Lui serio e gran portiere»

Emanuele Valeri, giocatore della Cremonese, si è esposto in merito allo stadio San Siro e al colpo d’occhio durante le partite. Poi qualche parola anche per l’ex Inter e compagno di squadra Andrei Ionut Radu

SQUADRE FORTI − Secondo Valeri non c’è una squadra più forte della altre da affrontare in Serie A: «L’avversaria più impegnativa? Ce ne sono tante, non c’è ne una sola in particolare. Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Juventus. Sono tutte squadre fortissime, devi stare molto attento quando le affronti perché ti possono mettere in grande difficoltà».

SOGNO − L’emozione di Valeri nel giocare a San Siro durante Inter-Cremonese: «Beh, onestamente non ho mai giocato in uno stadio con 70mila persone. È emozionante. San Siro è un gran colpo d’occhio il migliore impianto italiano. Io non sono uno di quelli che si emoziona in modo ‘negativo’, anzi. Non mi tremano le gambe ma ho una carica in più».

RADU − Poi Valeri difende l’ex portiere nerazzurro: «È il lato meno bello del tifo. Se pensano di minare la sua tranquillità sbagliano. Lui è un professionista serissimo ed è un grande portiere».

Fonte: La Provincia Cremona