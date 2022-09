Sampdoria-Inter Women, la lista delle 22 convocate da Cincotta

La Sampdoria Women allenata da Antonio Cincotta ha diramato la lista delle ventidue convocate in vista della sfida contro l’Inter Women.

VENTIDUE CONVOCATE – Sampdoria e Inter Women si affronteranno domenica 25 settembre alle 14:30 per la gara valevole per la quarta giornata di Serie A Femminile. Antonio Cincotta, tecnico delle blucerchiate che occupano al momento la prima posizione, ha diramato la lista delle ventidue convocate per la sfida contro le nerazzurre.

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: Čonč, Cuschieri, Fallico, Re, Regazzoli, Rincón, Seghir.

Attaccanti: Baldi, Cedeño, Gago, Tarenzi.

Fonte: sampdoria.it