VIDEO − Inter Women, Karchouni: «Il talento aiuta, col lavoro cresci»

Per l’appuntamento di Grow Together, ai canali ufficiali di Inter Women (vedi articolo), ha parlato la giocatrice nerazzurra Ghoutia Karchouni. Le sue parole che spronano e fanno da esempio.

LAVORO E FIDUCIA − Ghoutia Karchouni, ai canali ufficiali di Inter Women, in collaborazione con WebScience, l’Official Women’s Team Partner, ha parlato in occasione del terzo appuntamento di Grow Together. Le sue parole sono un esempio: «Credi in te stesso, è fondamentale. Perché se non lo fai per te chi lo farà? Bisogna conoscere e rispettare il proprio valore. Quando si fa questo si va dove si vuole. Contro la Juventus sul 2-2 ho sbagliato una punizione, tutte le mie compagne mi hanno detto “devi fare gol” e io ero sicura. Ma poi ho calciato malissimo, ma veramente malissimo. Però poi ho fatto un gol pazzesco e sono stata contenta di averci riprovato: è questa la forza. Ho sentito l’energia delle mie compagne, ho fatto gol grazie all’energia della squadra. La squadra è come una famiglia: insieme possiamo creare. L’Inter è una bella famiglia, un club ambizioso e sereno. Ho imparato a conoscere le origini del club: non è importante da dove vieni ma è importante essere qui e dare tutto. Vado avanti con un sorriso sempre e prendo coraggio. Il talento ti aiuta, ma il lavoro è quello che fa la differenza».

Mentalità vincente, passione per il gioco e spirito di squadra: questo e molto altro nell’intervista esclusiva a Ghoutia Karchouni. In collaborazione con @WS_adesso, Official Women’s Team Partner, il terzo appuntamento di Grow Together.#IMPartner pic.twitter.com/0eAvSuCibC — Inter Women (@Inter_Women) May 4, 2023