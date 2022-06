VIDEO – Inter vuole anche Milenkovic ma non solo: ecco i piani in difesa

Nikola Milenkovic si aggiunge alla lista dei possibili colpi dell’Inter a completamento del reparto difensivo. E anche in sostituzione dei partenti, visto che è a rischio cessione perfino Milan Skriniar (vedi focus). Il centrale serbo della Fiorentina non è l’unico obiettivo nerazzurro. Di seguito il video dell’intervento del collega Gianluca Di Marzio per Sky Sport

