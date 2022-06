Dybala, parole Marotta sono un segnale preciso! Contatti continui – Sky

Dybala è uno dei tanti nomi caldi in casa Inter. Secondo le ultime di Sky Sport, le parole di Marotta fanno capire che nel prossimo incontro si proverà a chiudere (vedi dichiarazioni). Poi si dovrà discutere delle uscite

OTTIMISMO – Paulo Dybala è il sogno dell’Inter, un sogno che il club nerazzurro vuole concretizzare il prima possibile. Secondo Marco Demicheli, intervenuto nel corso dello speciale calciomercato di Sky Sport 24, le parole di Giuseppe Marotta mandano un segnale ben preciso: «Vuol dire che probabilmente la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro con Dybala dopo quello andato in scena pochi giorni fa. L’offerta dell’Inter per l’argentino è di 5,5 milioni di euro più bonus mentre la richiesta di Dybala è di 8 milioni, la stessa fatta inizialmente alla Juventus. Una distanza di un paio di milioni che si può colmare con i bonus. C’è ottimismo, i contatti vanno avanti e nel prossimo incontro si proverà a chiudere proprio per dare a Inzaghi una squadra pronta per l’inizio del ritiro. Poi ci dovranno essere le uscite perché se l’Inter prende tutti questi giocatori a giugno poi dovrà cedere qualcuno».