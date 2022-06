Inter, Asllani vicino! Milenkovic non esclude Bremer: un ragionamento – Sky

In casa Inter non ci si muove solo per Dybala (QUI le ultime). Sempre secondo le ultime di Marco Demicheli, intervenuto nel corso dello speciale calciomercato di Sky Sport 24, il club nerazzurro è molto vicino ad Asllani mentre per Milenkovic si tratta di un ragionamento diverso

PISTE VIVE – L’Inter ha avviato i contatti con la Fiorentina per Nikola Milenkovic oltre ad aver presentato un’offerta all’Empoli per Kristjan Asllani. Secondo Marco Demicheli, il secondo è più vicino: «Quello più vicino è Asllani con l’Inter che ha presentato un’offerta di 9,5 milioni che potrebbe convincere l’Empoli a far partite il centrocampista. Per Milenkovic sono stati avviati i primi contrati: attenzione però, perché l’eventuale trattativa non deve far pensare che possa non arrivare Bremer, giocatore con il quale c’è un accordo da mesi e con il quale proseguono i contatti. L’idea dell’Inter è tenere vive entrambe le piste per capire cosa succederà in difesa. Sappiamo che Ranocchia non rinnoverà il contratto e poi si attendono offerte. Bastoni piace al Manchester United e al Tottenham, Skriniar è seguito dal PSG: anche nel caso dello slovacco non c’è ancora una trattativa anche perché la richiesta fatta dall’Inter è considerata troppo alta dal club parigino».