VIDEO – Inter, serve ricompattarsi. Cambi in arrivo con la Juventus

L’Inter deve tornare inevitabilmente a vincere anche per allontanare le critiche di questo periodo assolutamente negativo dopo le ultime tre sconfitte consecutive e un attacco che non segna più. Ci saranno dei cambi di formazione in vista della sfida di Coppa Italia con la Juventus ma la cosa più importante adesso è ricompattarsi. I giocatori dopo l’allenamento non sono rimasti in ritiro ad Appiano Gentile come spesso accade e questo può essere un’ulteriore segnale. Di questo ne ha parlato Matteo Barzaghi da Appiano Gentile per Sky Sport.

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui)