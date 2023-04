Marotta trova la soluzione ai problemi dell’Inter: una psicologa!

L’Inter accusa lo stress e si blocca a livello mentale. Marotta trova la soluzione: rivolgersi a una psicologa. Ecco le informazioni riportate da Pedullà sul proprio sito ufficiale.

PROBLEMA MENTALE – Nell’ultima sfida di campionato, contro la Fiorentina, abbiamo visto un’Inter completamente bloccata. Tante azioni, numerose occasioni, ma conclusioni scarse e preoccupanti difficoltà a finalizzare. Non è la prima volta che assistiamo a questa situazione che, reiterata nel tempo, allarma particolarmente, soprattutto considerando gli importanti impegni nerazzurri del mese di aprile. Secondo Alfredo Pedullà, come riporta sul proprio sito ufficiale, la dirigenza e la società dell’Inter hanno deciso di intervenire per cercare di risolvere un problema che sembrerebbe esserci, più che a livello fisico, a livello mentale.

PSICOLOGA – Prima di Juventus-Inter, vista la situazione, per i nerazzurri ci si sarebbe aspettato un ritiro che, invece, non c’è stato (vedi articolo). Questo perché Beppe Marotta ha preferito rivolgersi a uno specialista. Si tratta di Lucia Bocchi, una psicologa già conosciuta nel mondo dello sport. La Bocchi, infatti, è nota per aver aiutato la sciatrice Sofia Goggia in uno dei momenti più complicati della sua carriera. La soluzione individuata dall’Inter non stupisce, considerando che Marotta si era già rivolto a uno psicoterapeuta. Nel 2011, infatti, Giuseppe Vercelli aveva aiutato i giocatoti della Juventus di Antonio Conte, addirittura sedendosi in panchina in occasione di alcune partite.

Fonte: alfredopedulla.com