VIDEO – Inter-Real Madrid, rifinitura in corso: le indicazioni di Inzaghi

Inter-Real Madrid: i nerazzurri di Simone Inzaghi continuano la preparazione in vista del debutto in Champions League della stagione 2021/22.

INTER – A tal proposito Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”, ha pubblicato un nuovo messaggio con un video tramite il proprio account Twitter. Le sue parole sulla rifinitura in corso dell’Inter in vista della partita di Champions League in programma domani sera contro il Real Madrid. “Tutti a disposizione tranne Sensi.

Inzaghi alla squadra: “Sudiamo 10 minuti. Poi esercizi. Poi ci dovidiamo in due squadre e proviamo in vista del Real: pressing basso, medio, alto””.

