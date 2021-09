Dumfries, buon impatto contro la Sampdoria. Dal 1′ in Inter-Real Madrid?

Denzel Dumfries è entrato nel corso del secondo tempo di Sampdoria-Inter. Per l’olandese minuti di qualità. Tutto pronto per l’esordio dal 1′?

IMPATTO – Dumfries è pronto per l’esordio dal 1′ minuto con la maglia dell’Inter. L’olandese, entrato al 68′ del match tra i nerazzurri e la Sampdoria, ha subito avuto un impatto positivo nel match. Due incursioni sulla fascia destra che hanno generato dei grattacapi alla difesa doriana. La condizione fisica è migliorata e l’olandese può decisamente sperare in una maglia da titolare in Inter-Real Madrid.

RISORSA – Dumfries rappresenta una risorsa fondamentale all’interno della rosa a disposizione di Inzaghi. L’olandese porta fisicità e corsa sulla fascia sinistra, interpretando il ruolo di esterno destro di centrocampo in maniera diversa rispetto a Darmian, il titolare di questo inizio di stagione. Per un’Inter che vuole imporre il proprio gioco e continuare il percorso di crescita, l’apporto di Dumfries sarà fondamentale. E, l’olandese, è pronto a dimostrarlo.