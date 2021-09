Inter-Real Madrid, la Curva Nord carica: «San Siro fortezza. Sarà bolgia»

Inter-Real Madrid aprirà la stagione in Champions League della squadra di Inzaghi. In vista del big match, la Curva Nord ha caricato la squadra ed i tifosi con un messaggio pubblicato su “Instagram”

CARICA – Inter-Real Madrid andrà in scena domani sera alle 21:00. Un San Siro pieno (nei limiti previsti dalla legge) farà da cornice ad una sfida dai sapori storici. La Curva Nord, in vista del big match, ha voluto caricare l’ambiente e la squadra con un messaggio pubblicato su “Instagram”: “È la partenza di questo nuovo percorso europeo. San Siro sia la fortezza da dove scagliare la nostra sfida alle stelle. Dovrà essere una bolgia da lasciare senza fiato. Popolo interista leva al cielo i tuoi inni di conquista, che la “battaglia” per una nuova Europa abbia inizio!”