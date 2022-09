VIDEO – Inter, l’ultimo precedente in Repubblica Ceca: LuLa show!

Prosegue la marcia di avvicinamento a Viktoria Plzen-Inter, che vedrà i nerazzurri impegnati in trasferta nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Nel video il precedente dell’ultima volta in cui i nerazzurri hanno giocato in Repubblica Ceca, stagione 2019-2020. Quella volta, contro lo Slavia Praga.

LULA SHOW – In occasione della sfida contro il Viktoria Plzen di domani, l’Inter torna in Repubblica Ceca dopo l’ultima volta nella stagione 2019-2020. Allora la squadra da affrontare, nella fase a gironi della UEFA Champions League, era lo Slavia Praga. Una vittoria nel segno di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: proprio l’argentino sblocca, prima del pareggio dei cechi da calcio di rigore dopo un fallo commesso da Stefan de Vrij in area di rigore. Nella ripresa è ancora LuLa show, con Lukaku – domani assente – che sigla il vantaggio, prima dell’1-3 finale di Lautaro Martinez.

Questo il video con gli highlights dell’ultimo precedente giocato dai nerazzurri in Repubblica Ceca, nella stagione 2019-2020 a Praga, dall’account YouTube ufficiale dell’Inter.