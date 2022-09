Juventus-Salernitana, l’AIA spiega il motivo del gol annullato a Milik

Continuano gli strascichi e le polemiche dopo il gol annullato a Milik in Juventus-Salernitana, che avrebbe permesso ai bianconeri di vincere in rimonta. L’AIA, attraverso una nota riportata da Sport Mediaset, ha spiegato i motivi della decisione.

GOL ANNULLATO – Tante le polemiche dopo il gol annullato a Milik nel recupero di Juventus-Salernitana, che avrebbe permesso ai bianconeri di conquistare una clamorosa vittoria in rimonta. A cercare di gettare acqua sul fuoco ci ha provato la stessa Associazione Italiana Arbitri. Con una nota, l’AIA ha spiegato come il VAR abbia ignorato la posizione di Antonio Candreva per un semplice motivo: le immagini della telecamera non erano fruibili. Pertanto non a disposizione degli arbitri addetti al VAR. Impossibile, dunque, valutare la posizione del centrocampista rispetto a quella di Leonardo Bonucci, giudicato in fuorigioco.

Fonte: Sport Mediaset