Viktoria Plzen, lo stato di forma in vista dell’Inter: primo incrocio

Si avvicina sempre di più la sfida di domani sera – un vero e proprio inedito – che vedrà contrapposte Viktoria Plzen e Inter, nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. I cechi arrivano alla partita con un buon filotto nelle ultime cinque gare disputate, salvo la pesante sconfitta contro il Barcellona.

STATO DI FORMA – Quattro vittorie e una (pesante) sconfitta. Questo lo stato di forma nelle ultime cinque gare del Viktoria Plzen in stagione. I cechi sono momentaneamente primi in classifica in campionato, a pari punti con lo Slavia Praga (19), ma con una partita in meno rispetto ai rivali. Proprio in campionato il Viktoria Plzen ha collezionato quattro vittorie nelle ultime quattro gare disputate, frutto di otto gol fatti (1 al Ceske Budejovice, 3 allo Slovacko, 1 allo Slovan Liberec, 3 al Sigma Olomuc) e due subiti. In totale, nelle ultime cinque, è necessario aggiungere anche la sconfitta con il Barcellona all’esordio in UEFA Champions League (5-1), che porta il bilancio di gol fatti e subiti rispettivamente a nove e sette.