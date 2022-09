FOTO – Asllani punta alla Champions League, in attesa di un’occasione

Non sono state molte le occasioni concesse fin qui da Simone Inzaghi a Kristjan Asllani. Il giocatore, però, guarda avanti e punta alla gara di domani in UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen.

OCCASIONE CERCASI – Arrivato in estate dall’Empoli, fin qui Kristjan Asllani è stato utilizzato con il contagocce da Simone Inzaghi. Sicuramente la sua occasione arriverà e di questo il centrocampista ne è consapevole. Come mostra la foto pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, il morale è sicuramente alto. E lo sguardo punta già alla sfida di domani in UEFA Champions League dell’Inter contro il Viktoria Plzen.

Questa la storia pubblicata dal centrocampista nerazzurro.