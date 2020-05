VIDEO – Inter di rimonta contro il Napoli: 3-2 dopo lo Schalke 04

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 25 maggio 1997. Dopo aver perso la finale di Coppa UEFA contro lo Schalke 04, l’Inter batte il Napoli in rimonta, e si qualifica matematicamente alla Coppa UEFA 1997/98, poi vinta.

DOLCEAMARO – Inter-Napoli del 25 maggio 1997 è una partita dal retrogusto agrodolce. La gara arriva quattro giorni dopo la sconfitta contro lo Schalke 04, nel ritorno della finale di Coppa UEFA. Sulla panchina nerazzurra siede Luciano Castellini, che ha preso il posto del dimissionario Roy Hodgson. La vittoria è l’unico obiettivo per lenire il dolore della finale persa. Per arrivare ai 3 punti, però, la strada è più impervia del previsto. Il primo tempo si conclude col Napoli in vantaggio, grazie ad una sfortunata deviazione di Paul Ince su tiro ravvicinato di Roberto Ayala. A trovare il pareggio, al 5′ della ripresa, è proprio l’inglese: Zamorano ammorbidisce di testa un cross in area, e Ince trova l’1-1 da pochi passi. L’inerzia della gara si sposta, e al 66′ arriva il vantaggio, siglato da Zamorano con un tocco di rapina. I conti si chiudono all’82’: Youri Djorkaeff entra indisturbato in area e scocca il destro decisivo. Inutile il ritorno di fiamma di Nicola Caccia, che all’ultimo minuto fissa il risultato sul 3-2. L’Inter si qualifica matematicamente alla Coppa UEFA 1997/98, posando il primo tassello della vittoria dell’anno successivo. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto della partita: