VIDEO – Inter in partenza per il Giappone: «È il momento di fare le valigie»

Il video condiviso dall’Inter in vista della partenza per il Giappone per la tournée che vedrà i giocatori nerazzurri impegnati tra il 23 luglio e l’1 agosto.

VALIGIE – L’Inter, dopo aver pubblicato la lista dei convocati di Simone Inzaghi per la tournée estiva in Giappone, ha condiviso un tweet con all’interno un messaggio e un video in vista della partenza per l’Inter Japan Tour. “È il momento di fare le valigie 💼

Il tempo sta per scadere ⏳🇯🇵

#ForzaInter #InterJapanTour2023“.

È il momento di fare le valigie 💼

Il tempo sta per scadere ⏳🇯🇵#ForzaInter #InterJapanTour2023 pic.twitter.com/cxQ1rEGea0 — Inter (@Inter) July 23, 2023

Fonte: Twitter Inter