Inter, oggi si parte per il Giappone: orari di partenza e arrivo − Sky

L’Inter oggi parte per il Giappone in occasione della tournée estiva. I nerazzurri, dal 24 luglio al 1 agosto, saranno in terra nipponica. Qui due partite

PROGRAMMA − L’Inter oggi lascia l’Italia per volare in Giappone per la tournée estiva. Come riferisce Massimiliano Nebuloni, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, la squadra non si è allenata e alle 15 lascerà Appiano Gentile per andare in aeroporto. Da qui la partenza in direzione Osaka alle ore 16. L’arrivo è previsto per domani mattina alle 11. In Giappone, l’Inter giocherà contro l’Al-Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo il 27 per poi chiudere la tournée contro il PSG di Skriniar il primo di agosto.