VIDEO – Inter, il riassunto del 2021 in cinque partite: Crotone-Inter 0-2

L’Inter chiude il 2021 con il diciannovesimo Scudetto cucito sul petto. Riviviamo il magico anno nerazzurro attraverso cinque partite: la quarta è Crotone-Inter dello scorso 1° maggio.

GARA SCUDETTO – L’Inter vince il diciannovesimo Scudetto della sua storia lontano da San Siro. E lo vince “senza saperlo” per certi versi. Il 1° maggio i nerazzurri scendono in campo a Crotone, nel trentaquattresimo turno di Serie A. Se i nerazzurri vincono, e il giorno dopo l’Atalanta ottiene meno di 3 punti a Sassuolo, la vittoria dello Scudetto sarà matematica. La gara contro i calabresi è quindi carica di emozioni e aspettative, vista la posta in palio. Gli uomini di Antonio Conte spingono dal primo minuto, decisi a chiuderla quanto prima. Ma bisogna più di un’ora perché arrivi il primo gol. Che porta la firma di Christian Eriksen, oggetto del mistero per tutta la prima metà di stagione e poi uomo decisivo per la vittoria finale. Al 69′ il danese trova un destro velenoso dal limite che vale il vantaggio dell’Inter e toglie diversi pesi dalle schiene nerazzurre. Poi al 92′ c’è tempo anche per la firma di Achraf Hakimi, che deposita il pallone in rete al termine di un contropiede. I nerazzurri tornano a Milano sulle note di “La capolista se ne va”, e poco prima delle 17 di domenica 2 maggio potranno finalmente definirsi Campioni d’Italia, grazie al pareggio tra Sassuolo e Atalanta. Rivediamo gli highlights della gara scudetto:

Video highlights di Crotone-Inter, dal canale YouTube del club