Hickey positivo al COVID-19: salta Bologna-Inter, è il quarto

Bologna-Inter del 6 gennaio sta diventando una gara a esclusione per i positivi. Dopo i tre nei nerazzurri (vedi articolo) e gli altrettanti nei rossoblù (vedi articolo) i felsinei annunciano che anche Hickey ha contratto il COVID-19. Diventano quindi sette gli assenti a causa del contagio.



NIENTE BOLOGNA-INTER – “Il Bologna FC 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al COVID-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.

Fonte: bolognafc.it