Napoli, due giocatori in quarantena: contatti stretti di positivi al COVID-19

Il Napoli ha più volte pagato dazio coi contagi e ora aggiunge anche due giocatori in quarantena. Si tratta di contatti stretti con positivi al COVID-19 fuori dal gruppo squadra.

QUARANTENA – “La SSC Napoli comunica che i calciatori Kévin Malcuit e Andrea Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatti con persone positive al COVID-19“.

Fonte: sscnapoli.it