I lettori di Inter-News.it hanno votato il sondaggio per eleggere il gol nerazzurro più bello del mese di maggio 2021. Ecco i risultati.

GOL SCUDETTO – I lettori di Inter-News.it hanno scelto quello che è già noto come “gol scudetto” come rete più bella dell’Inter nel mese di maggio. Col 62,50% dei voti, il gol di Christian Eriksen che apre le marcature in casa del Crotone è il preferito dei nostri lettori, nel mese che regala ai nerazzurri il diciannovesimo Scudetto. Rivediamo il bel colpo di destro del danese, che conclude magistralmente la manovra offensiva dell’Inter, dal minuto 1:56 del video YouTube della Lega Serie A:

ALTRI RISULTATI – Al secondo posto, col 29,17% delle preferenze, si posiziona il destro al volo di Ivan Perisic, all’ultima giornata contro l’Udinese. Chiudono in terza posizione, con la stessa percentuale (4,17%), le reti di Alexis Sanchez (la seconda nel 5-1 alla Sampdoria) e di Marcelo Brozovic (l’1-0 contro la Roma).