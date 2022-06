VIDEO – Inter aspetta la risposta di Dybala, che chiede di più. Poi il resto

Prima Paulo Dybala, poi gli altri. Il mercato dell’Inter si muove anche in funzione della risposta dell’argentino che, a differenza di altri obiettivi, è già libero di firmare. In casa nerazzurra c’è fiducia ma senza perdere di vista le restanti operazioni. Di seguito il video dell’intervento del collega Andrea Paventi, inviato presso la sede dell’Inter a Milano per Sky Sport

