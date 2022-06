VIDEO – Inter, Adriano batte Brozovic e non solo: è lui la scelta dei tifosi!

L’Inter, in attesa dell’inizio della nuova stagione con il ritiro estivo della squadra di Inzaghi, intrattiene i suoi tifosi con sondaggi e curiosità. La settimana scorsa i sostenitori nerazzurri, che anche quest’anno sono stati da record (vedi articolo), sono stati chiamati a votare il Best off the pitch moment nell’ambito di Jukebox, nuovo format estivo. Adriano batte Brozovic e non solo

IMPERATORE – L’Inter ha lanciato Jukebox, nuovo format estivo che ogni settimana invita i tifosi a votare un contenuto da rivedere e riproporre sui canali social. Le scelte del Best off the pitch moment, ovvero il miglior momento fuori dal campo, contemplavano l’emozionante ritorno di Adriano a Milano, Marcelo Brozovic in versione fotografo, la grigliata della squadra al Centro Sportivo Suning e La Hall of Fame 2021 con le ultime quattro leggende entrate nella storia del Club, vale a dire Pagliuca, Materazzi, Sneijder e Eto’o. L’Imperatore ha sbaragliato la concorrenza e dunque l’Inter ripropone il ritorno dell’ex attaccante brasiliano a Milano.

Adriano si conferma così tra i campioni più amati e ammirati dai tifosi dell’Inter.