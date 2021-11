VIDEO – Inter al lavoro in vista dello Shakhtar Donetsk: ecco chi ce la fa

L’Inter di Inzaghi si prepara a sfidare lo Shakhtar Donetsk in Champions League (QUI la conferenza di De Zerbi). I nerazzurri, che dovranno fare a meno di Sanchez (vedi articolo), si sono allenati ad Appiano Gentile. Di seguito il video pubblicato dal club nerazzurro su Twitter

PREPARAZIONE – L’Inter è pronta a sfidare lo Shakhtar Donetsk in Champions League per mettere un’ipoteca sul passaggio del turno. La sfida, in programma domani alle ore 18.45 a San Siro, non vedrà Alexis Sanchez tra i protagonisti. Il cileno, che oggi è sceso in campo con il resto della squadra, ha svolto solo il riscaldamento.

CHI CE LA FA – Alessandro Bastoni sta meglio dopo la botta alla spalla rimediata con il Napoli e probabilmente sarà titolare contro gli ucraini. In attacco nessuno dei tre a disposizione è in perfette condizioni fisiche ma al momento la coppia più probabile è quella formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Per il resto sarà la stessa Inter vista con il Napoli, quindi con Samir Handanovic in porta, Andrea Ranocchia al centro della difesa al posto dell’infortunato Stefan de Vrij accanto a Milan Skriniar e Bastoni (o Federico Dimarco). In mezzo Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu e sugli esterni Matteo Darmian a destra e Ivan Perisic a sinistra.