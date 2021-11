Osimhen, parla il chirurgo: «Danno devastante, condizioni viso pessime»

Osimhen è stato operato dopo il bruttissimo scontro con Skriniar in Inter-Napoli (vedi articolo). Il chirurgo che ha operato il calciatore azzurro, Gianpaolo Tartaro, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club parlando di condizioni davvero devastanti. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate anche da calcionapoli24.it

DEVASTANTE – Victor Osimhen ha avuto la peggio nello scontro con Milan Skriniar. Il calciatore nigeriano è stato operato oggi e il chirurgo che ha effettuato l’intervento, Gianpaolo Tartaro, parla di condizioni davvero devastanti: «L’infortunio di Osimhen non è stato una semplice frattura allo zigomo ma ha interessato anche diverse ossa del viso. Non è stato un trauma da urto bensì da compressione: la forza cinetica generata dallo schiacciamento del viso di Osimhen contro quello di Skriniar ha creato un danno devastante. Per ricomporre le fratture ho dovuto inserire sei placche e ben 18 viti. E’ ancora presto per parlare di tempi di recupero perché l’intervento è stato davvero complesso. Le condizioni del viso erano davvero pessime ma garantisco che l’intervento è perfettamente riuscito».