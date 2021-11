Inter-Shakhtar Donetsk, Sanchez non ce la fa! Bastoni sta meglio – Sky

Inter-Shakhtar Donetsk è la sfida in programma domani a San Siro alle ore 18.45, valevole per la quinta e penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo le ultime di Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Bastoni sta meglio e potrebbe scendere in campo dal 1′. Per Sanchez solo riscaldamento oggi (vedi articolo)

POCHI DUBBI – Inter-Shakhtar Donetsk si porta dietro ancora qualche dubbio che Simone Inzaghi preferisce sciogliere domani: «Come ha fatto capire nella rifinitura Inzaghi, le decisioni finali le prenderà domani. Con molta probabilità in difesa verrà confermato il terzetto visto contro il Napoli, con Ranocchia, Skriniar e bastoni che se la gioca con Dimarco ma rimane avanti. Quella botta alla spalla che ha preso è in miglioramento e potrebbe consentirgli di scendere in campo titolare domani. In attacco l’altro dubbio con Dzeko e Lautaro Martinez favoriti su Correa per partire dal 1′. Non c’è Sanchez, che oggi ha fatto solo una parte di riscaldamento».