VIDEO – Inter, i 10 gol più belli del 2023 (parte 1)

L’Inter ha segnato 104 reti nell’anno solare 2023. Abbiamo selezionato i 10 gol più belli segnati da Lautaro Martinez e compagni. Qui vedremo i primi cinque.

A SUON DI GOL – Il 2023 è un anno all’insegna del gol per l’Inter. Che nei dodici mesi dell’anno solare timbra un totale di 104 reti. Il quarto miglior record degli ultimi vent’anni, dietro solo ai 108 gol del 2020 e del 2007, e ai 117 del 2021. Il protagonista assoluto è ovviamente Lautaro Martinez, che con i suoi 37 gol nell’anno solare registra un record assoluto nella storia dell’Inter. Tuttavia abbiamo selezionato i 10 gol più belli per rivivere l’ultimo anno nerazzurro. Di seguito rivediamo i primi cinque, in ordine rigorosamente cronologico.

Fiorentina-Inter 1-2: Lautaro Martinez (1-2)

CENTENARIO – Proprio il capitano nerazzurro è il primo protagonista di questa classifica. Grazie alla rete che vale il raddoppio nella finale della Coppa Italia 2022/23. Un gol di pregevolissima fattura, con semi-girata al volo su assist “volante” di Nicolò Barella. Rete che di fatto consegna il trofeo ai nerazzurri, e che fa salire a 101 il conto dei gol del Toro in maglia Inter (oggi a 119). Rivediamo la rete decisiva di Lautaro Martinez al minuto 1:18 del video:

Video highlights di Fiorentina-Inter (1-2) del 24 maggio 2023, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro

Inter-Atalanta 3-2: Nicolò Barella (2-0)

VOGLIA SFRENATA – Maggio 2023 è un mese che la squadra di Simone Inzaghi vive guidata dall’entusiasmo irrefrenabile. Sette vittorie in otto partite per i nerazzurri, compresa la doppia semifinale di Champions League contro il Milan. E un simbolo di tanta spensierata felicità è quello di Nicolò Barella contro l’Atalanta, alla penultima giornata dello scorso campionato. Al primo minuto di gioco l’Inter è già sull’1-0 grazie al gol di Romelu Lukaku dopo pochissimi secondi. E raddoppia nell’azione successiva, con l’attuale vice-capitano che colpisce splendidamente al volo sulla ribattuta del portiere avversario. Una coordinazione perfetta che si può rivedere al minuto 0:43 del video seguente:

Video highlights di Inter-Atalanta (3-2) del 27 maggio 2023, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro

Inter-Bologna 2-2: Lautaro Martinez (2-0)

GIOIA SOFFOCATA – Arriviamo alla stagione in corso, ancora con una prodezza di Lautaro Martinez. Che il 7 ottobre prova a guidare i compagni alla vittoria col Bologna, dopo lo storico poker in 27 minuti contro la Salernitana. A San Siro il capitano bissa il vantaggio di Francesco Acerbi (11′) dopo soli due minuti, con un tiro perfetto dai venti metri dopo un triangolo di prima con Marcus Thuram. Prodezza che si può riammirare al minuto 0:48 di questo video:

Video highlights di Inter-Bologna (2-2) del 7 ottobre 2023, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro

Atalanta-Inter 1-2: Lautaro Martinez (0-2)

NESSUN PROBLEMA – Ancora il capitano nerazzurro protagonista in questa classifica di fine anno. Perché a Bergamo Lautaro Martinez firma una vittoria esterna di capitale importanza, in una gara storicamente difficile per l’Inter. Al 57′ il capitano fissa il punteggio sul 2-0 con una pennellata perfetta da destra, che va ad infilarsi sotto l’incrocio più lontano. Un autentico capolavoro da guardare e riguardare dal minuto 1:12 del video:

Video highlights di Atalanta-Inter (1-2) del 4 novembre 2023, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro

Inter-Frosinone 2-0: Federico Dimarco (1-0)

NELLA STORIA – Chiudiamo la prima cinquina con quello per molti è il gol più bello dell’anno, già in lizza per il premio di miglior marcatura della stagione 2023/24. Non potrebbe essere altrimenti per un tiro mancino dai 56 metri, scoccato senza nemmeno guardare la porta. Sul gol di Federico Dimarco contro il Frosinone non c’è molto da aggiungere, parlano le immagini (dal minuto 0:44):

Video highlights di Inter-Frosinone (2-0) del 12 novembre 2023, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro