VIDEO IN – Percassi: «Gosens ambizioso, giusto darlo all’Inter! Cambiaso…»

Gosens dall’Atalanta all’Inter è ora realtà. La conferma definitiva arriva dall’AD bergamasco Percassi, che spiega i motivi che hanno spinto l’esterno verso Milano. Di seguito il video realizzato dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci, presso lo Sheraton Hotel di Milano

GOSENS AMBIZIOSO – Tocca all’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, annunciare il passaggio di Robin Gosens all’Inter: «Sta facendo le visite. Robin è un ragazzo che ha dato tanto. Aveva la speranza e l’ambizione di andare in un grande club. Penso se lo sia strameritato. Era un’opportunità che era giusto che gli concedessimo per quello che ha fatto per l’Atalanta. Però noi andiamo avanti, insomma. Andrea Cambiaso del Genoa al suo posto? Non lo conosco. Nel senso che possono esserci sempre delle opportunità, però in quel ruolo siamo già coperti». Queste le parole di Percassi, riprese da Inter-News.it, all’uscita dallo Sheraton Hotel di Milano.