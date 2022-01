Scamacca, Inter ora in pole. Due possibili contropartite per il Sassuolo – TS

Scamacca ora è diventato l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter, e i nerazzurri di conseguenza sarebbero anche in pole per il centravanti neroverde, soprattutto dopo l’arrivo di Vlahovic alla Juventus. Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, due possibili contropartite per i nerazzurri.

IN POLE – Scamacca ora è l’obiettivo numero uno dell’Inter per quanto riguarda il mercato. La scorsa estate il giocatore nel mirino era il giovane Raspadori, sempre di proprietà del Sassuolo, ma con il passare delle settimane, l’arrivo di Correa e l’esplosione di Scamacca, adesso è lui il giocatore in cima alla lista per il reparto offensivo. Ora l’Inter è addirittura in pole per l’attaccante, considerando l’arrivo di Vlahovic alla Juventus. Per Scamacca il Sassuolo chiede una cifra vicina ai 40 milioni ed è probabile che l’Inter non aspetti la fine della stagione per muoversi. Anzi, chiuso il mercato di gennaio, Marotta e Ausilio potrebbero già lavorare col Sassuolo per provare ad anticipare la concorrenza. Tra l’altro l’Inter ha in mano alcune carte, due contropartite, che potrebbero piacere al Sassuolo: Pinamonti, cresciuto molto nell’esperienza a Empoli, e il giovane difensore, Lorenzo Pirola.

Fonte: TuttoSport