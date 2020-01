VIDEO – Genoa-Roma 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Genoa-Roma, posticipo pomeridiano della ventesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



LA RIPRESA – Genoa-Roma 1-3 nel posticipo pomeridiano della ventesima giornata di Serie A. La Roma c’è. Vince al Ferraris, manda un messaggio all’Atalanta e affossa il Genoa, sempre più immischiato nella lotta per non retrocedere. Cinque minuti e Cengiz Ünder da destra crossa col sinistro per Lorenzo Pellegrini, che non tocca ma inganna Mattia Perin. È gol del turco, che sfrutta subito l’occasione dell’infortunio di Nicolò Zaniolo. Il raddoppio è un autogol e a propiziarlo è Leonardo Spinazzola, il più discusso della settimana (vedi articolo): il mancato nuovo acquisto dell’Inter crossa basso e Davide Biraschi infila la sua porta. Passa un minuto e proprio al 45’ il Genoa accorcia, con un lancio di Lasse Schone per Goran Pandev che anticipa l’incerto Pau Lopez e dimezza lo svantaggio. Il portiere spagnolo però si riscatta eccome nella ripresa, negando il 2-2 a Edoardo Goldaniga con un gran riflesso. Perin invece causa il tris al 74′: rinvio errato che innesca Pellegrini, assist a smarcare Edin Dzeko che salta un avversario e segna facilmente. Allo scadere altro miracolo di Pau Lopez, a negare la doppietta a Pandev. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.