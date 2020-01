VIDEO – Brescia-Cagliari 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Brescia-Cagliari, match della ventesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Mario Rigamonti.



IL SOLITO MARIO – Brescia-Cagliari 2-2 nella ventesima giornata di Serie A. Il Cagliari interrompe la serie di cinque sconfitte consecutive in tutte le competizioni, trovando un pari che permette di mantenere il sesto posto. Al 21′ vantaggio sardo con Joao Pedro, bravissimo a colpire di testa su cross dalla destra di Nahitan Nandez. Passano sei minuti e il Brescia pareggia in maniera anche un po’ casuale, perché su colpo di testa di Ernesto Torregrossa non fa una gran figura Robin Olsen. È invece bellissimo il raddoppio di casa, ancora con Torregrossa al 49′ con un bolide da venticinque metri stavolta imparabile. Il pareggio definitivo arriva al 68′, su rigore concesso per fallo di Sandro Tonali su Giovanni Simeone che Joao Pedro trasforma per la doppietta. A questo punto Eugenio Corini fa entrare Mario Balotelli, che ci mette sette minuti per essere ammonito, insultare due volte l’arbitro e venire così espulso. Si prospetta una lunga squalifica per il numero 45. Di seguito il video con la sintesi di Brescia-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.