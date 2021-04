VIDEO – Genoa-Benevento 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Benevento, match della trentaduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



PARI CHE FA COMODO – Genoa-Benevento 2-2 nella trentaduesima giornata di Serie A. Pareggio che avvicina entrambe le squadre alla salvezza, anche se il Benevento ora ha solo tre punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo. Fuochi d’artificio nel primo quarto di gara, perché i gol arrivano tutti nei primi ventuno minuti. Subito rigore per il Benevento, fallo di Ivan Radovanovic su Gianluca Lapadula: dal dischetto va lo specialista Nicolas Viola, che sblocca il risultato al 5′. Dura appena sei minuti il vantaggio, su cross di Kevin Strootman orrore di Federico Barba che serve un assist all’avversario Goran Pandev. Lapadula, un ex, riporta i sanniti avanti al 15′ con un sinistro potente sotto la traversa. Ma, pure qui sei minuti dopo, Pandev pareggia col mancino dopo aver vinto un rimpallo su Fabio Depaoli. Per il macedone è doppietta e rete numero cento in Serie A, dopo gli Europei peraltro potrebbe ritirarsi. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.