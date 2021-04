VIDEO – Bologna-Torino 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Torino, match della trentaduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



CLASSIFICA MOSSA – Bologna-Torino 1-1 nella trentaduesima giornata di Serie A. Il Torino continua a non perdere ma si riducono a tre i punti di vantaggio sulla terzultima, il Cagliari vittorioso a Udine. La prima grande chance è di Andrea Belotti, ma dopo un’azione palla a terra Lukasz Skorupski compie un miracolo. Al 25′ Roberto Soriano recupera palla all’ex Simone Verdi, lancia Musa Barrow che dal limite col destro batte il colpevole Vanja Milinkovic-Savic, tutt’altro che perfetto. Bologna che va al riposo in vantaggio, ma soffre e a inizio ripresa Skorupski fa un altro prodigio su Simone Zaza. Non può però far nulla al 58′, quando Rolando Mandragora infila l’incrocio dei pali, dopo un pallone respinto, con un meraviglioso tiro al volo di destro (peraltro nemmeno il suo piede). Il Torino si accontenta del punto: è il quarto risultato utile consecutivo, veniva da due vittorie fondamentali per inseguire la salvezza. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.