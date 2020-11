VIDEO – Empoli Ladies-Inter Women 1-1, Marinelli ancora in gol: gli highlights

Empoli Ladies-Inter Women termina 1-1 (vedi articolo), in gol per le nerazzurre allenate da Attilio Sorbi, ancora una volta Gloria Marinelli, che sigla il momentaneo vantaggio. Di seguito gli highlights completi del match.

IN PAREGGIO – Empoli Ladies-Inter Women termina in pareggio la rete della solita Gloria Marinelli, che al minuto 50 sigla la rete del momentaneo vantaggio. Di seguito le immagini complete della sfida terminata in pareggio. Al 57′ invece il pareggio dell’Empoli messo a segno da Cecilia Prugna direttamente dal dischetto del calcio di rigore.