Perisic in Svezia-Croazia cambia ruolo, ecco come ha...

Perisic in Svezia-Croazia cambia ruolo, ecco come ha giocato

Condividi questo articolo

Photo 196750563

Ivan Perisic ha giocato da titolare con la sua Croazia nella sfida contro la Svezia. L’esterno nerazzurro ha visto di nuovo cambiare la sua posizione.

PROTAGONISTA – La Croazia ha perso contro la Svezia, ma tra i migliori della selezione con la maglia a scacchi c’è stato Perisic. L’unico interista disponibile a seguito della positività di Brozovic al Covid. L’esterno ha cambiato ruolo tattico, confermando il grande trend di questa sua stagione.

QUANTI CAMBIAMENTI – In questi mesi infatti Perisic viene sballottato un po’ ovunque per il campo. All’Inter è rimasto a sorpresa per interpretare più o meno da titolare il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia, ma nelle ultime apparizioni è tornato utile come punta di scorta vista la situazione di emergenza. Con la Croazia ha iniziato nel suo spot consueto da esterno sinistro nel 4-2-3-1, per poi passare a fare la punta nel 4-3-1-2. Contro la Svezia si è vista un’ulteriore novità.

ESTERNO DESTRO – Questa presa da Whoscored è la mappa dei tocchi di Perisic:

Come evidente ha giocato più sulla destra che sulla sinistra. Uno spostamento di fascia, comunque da sottolineare. L’attacco della Croazia è stato molto fluido, con il numero 4, Brekalo e Vlasic sempre pronti a muoversi e scambiarsi di posizione. Con 58 tocchi e 44 passaggi proprio l’interista è stato il principale protagonista del gioco dalla metà campo in su. Causando anche l’autogol che ha riaprto la partita.