Oggi Belgio-Inghilterra, occhi puntati su Lukaku: la situazione

Romelu Lukaku Inter

Oggi torna a giocare il Belgio nella sfida contro l’Inghilterra e quindi dovrebbe tornare in campo anche Romelu Lukaku. In che condizioni sarà il belga?

TEST DELLE CONDIZIONI – Dopo una settimana di ritiro oggi si capiranno meglio le condizioni di Lukaku. Il centravanti dopo essere tornato disponibile per Atalanta-Inter ha risposto alla chiamata del suo ct. Consapevole però di doversi ancora rimettere in condizioni ottimali. Per questo ha vissuto una settimana di rodaggio, e solo nell’ultimo allenamento è tornato col gruppo. Cosa accadrà stasera?

ELEMENTO CENTRALE – La sfida tra Belgio e Inghilterra è di alto profilo e a Martinez serve il suo principale riferimento offensivo. Soprattutto vista l’assenza di altri elementi di carisma e spessore tecnico, come Hazard. L’interista è uno dei simboli di questa generazione belga e anche con la maglia rossa il suo ruolo è centrale. Sia nel gioco della squadra che nello spogliatoio. Per questo il ct lo vuole sempre nel gruppo, e per questo farà tutto il possibile per averlo in campo.

RISCHI CALCOLATI – Chiariamo una cosa. Né Martinez né Lukaku correrranno rischi assoluti. Il giocatore è recuperato dall’infortunio e gli è stato dato ulteriore tempo per mettere a punto i muscoli e non forzare. Manca il test della partita, i minuti veri di gioco. L’attaccante dell’Inter non sarà chiaramente al top, ma la sua presenza con l’Inghilterra è importante. Tanto che è stato gestito apposta per poter giocare.