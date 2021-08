VIDEO – Dumfries anticipa IMH e si autoproduce la clip di annuncio all’Inter!

Dumfries è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter da meno di 24 ore. Ma l’esterno destro olandese va di fretta! Voleva la maglia nerazzurra e l’ha ottenuta, ora sembra impaziente di presentarsi… a tal punto da autoprodursi il video di benvenuto!

INTER, ECCOMI! – A differenza di Edin Dzeko, che vedrà il suo video di presentazione all’Inter online tra poco (vedi articolo), Denzel Dumfries va di fretta. E non aspetta i tempi tecnici previsti! Il nuovo esterno destro nerazzurro dribbla pure Inter Media House e lancia immediatamente il suo video di “presentazione” al mondo nerazzurro. Una breve clip di circa un minuto che riassume il viaggio fatto dall’Olanda (Rotterdam) all’Italia (Milano). Dumfries non vede l’ora di incantare San Siro con la sua nuova maglia nerazzurra e lo dimostra benissimo con questo contenuto autoprodotto. In attesa di quello ufficiale, già in fase di preparazione. E non vede l’ora di urlare: «Forza Inter!». Di seguito il video pubblicato da Dumfries attraverso i propri profili social.