VIDEO – Crespo fa vincere l’Inter in nove al 93′, impresa a Brescia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 19 aprile 2003. Un gol di Crespo al terzo minuto di recupero, dopo le espulsioni di Cristiano Zanetti e Vieri, vale l’impresa in nove a Brescia.

CRESPO ALL’ULTIMO PALLONE – Diciassette anni fa l’Inter batteva 0-1 il Brescia nella ventinovesima giornata di Serie A 2002-2003. Sabato di Pasqua decisamente rocambolesco per la squadra di Héctor Cuper, impegnata sia nella rincorsa alla Juventus sia nei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri rimangono in dieci uomini al 34′ per l’espulsione di Cristiano Zanetti, che protesta in maniera eccessiva con l’arbitro Stefano Farina. Nel secondo tempo i nerazzurri restano in nove (contro dieci) al 63′ per le reciproche scorrettezze fra Fabio Bilica e Christian Vieri, che portano al rosso diretto per entrambi. Al 93′ Hernan Jorge Crespo, subentrato una decina di minuti prima ad Alvaro Recoba, trova al terzo tentativo il tocco vincente per battere Matteo Sereni, dopo che anche Javier Zanetti era stato inizialmente murato. Successo che riapre per qualche ora le speranze tricolore, prima della vittoria per 2-1 della Juventus sulla Roma in serata che riporta i nerazzurri a -6. Di seguito il video di Brescia-Inter dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.