Lautaro Martinez, Barcellona lontano! Rosell: “Messi rivuole Neymar”

Intervistato dal Mundo Deportivo, Sandro Rosell, ex presidente del Barcellona, ha parlato di Neymar, in ballottaggio con Lautaro Martinez, per sbarcare in blaugrana

RITORNO – Queste le parole di Sandro Rosell, ex presidente del Barcellona, sul suo pensiero sul possibile ritorno di Neymar, “antagonista” di Lautaro Martinez, per il possibile arrivo in maglia blaugrana. «Se lo prenderei di nuovo? Sì, da un punto di vista sportivo senza dubbio. Ma con un contratto variabile per risultati sportivi e risultati sociali e comportamentali. Per iscritto».

DIVERSITÀ – Quindi Rosell sulla diversità di Neymar. «Talento innato di calcio unico e aura personale con un grande valore commerciale».

VOLONTÀ MESSI – Poi Rosell sul perché Messi rivoglia con sé Neymar. «Perché Messi, che è il miglior giocatore nella storia del calcio e molto intelligente, vuole che gli altri migliori giocatori del mondo al suo fianco vincano tutto. Messi, che è il miglior giocatore nella storia del calcio e molto intelligente, vuole che gli altri migliori giocatori al mondo al suo fianco per vincere tutto».