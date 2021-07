VIDEO – Cordaz: «Inter, torno per chiudere il cerchio dove tutto è iniziato»

Cordaz è la seconda novità stagionale dell’Inter, dopo Calhanoglu. L’ex capitano del Crotone è tornato a Milano per chiudere la carriera a difesa della “sua” porta. Ed è la sua (lunga) storia nerazzurra l’assoluta protagonista del video realizzato da Inter Media House

CHIUSURA DEL CERCHIO – Ieri allo stesso orario è toccato ad Hakan Calhanoglu (vedi video), oggi è il turno di Alex Cordaz, che nelle ultime ore ha già avuto modo di ri-presentarsi al popolo nerazzurro (vedi articolo). Il 38enne portiere, cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter, è la voce narrante della sua clip di presentazione: «I sogni possono prendere forma in qualsiasi momento. E a qualsiasi età. Basta rincorrerli! Anche se in campo sei quello che corre meno. Certi sogni, poi, sembra di averli già vissuti. O almeno accarezzati. Come diciassette anni fa, quando tutto ha avuto inizio. Quando da giovane portiere esordivo tra i grandi (in Coppa Italia contro la Juventus, ndr). Tante le porte che ho difeso e che oggi mi portano qui. Dove si apre un nuovo ciclo. E si chiude il cerchio. I M Alex, I M Inter». Di seguito il video realizzato da Inter Media House per ri-presentare Cordaz.

Fonte: Canale YouTube dell’Inter