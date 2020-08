VIDEO – Conte, urlo liberatorio: il dietro le quinte di Inter-Bayer Leverkusen

L’Inter di Conte ieri ha superato per 2 a 1 il Bayer Leverkusen. I nerazzurri si sono così qualificati per le semifinali di Europa League in programma lunedì prossimo alle 21

VITTORIA – Attraverso il proprio canale YouTube il club nerazzurro ha pubblicato il dietro le quinte della sfida Inter-Bayer Leverkusen vinta per 2 a 1 grazie alle reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Ecco le immagini: