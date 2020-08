Paventi: “Inter semifinale da favorita, ma occhio. Lautaro Martinez…”

Andrea Paventi – giornalista di “Sky Sport” – ha parlato di come l’Inter di Conte si avvicinerà alla semifinale di Europa League in programma lunedì sera contro una tra Shakhtar Donetsk e Basilea

ATTESA – Queste le parole di Andrea Paventi a “Sky Sport 24”: «Qualunque sia l’avversaria Inter partirà da favorita, ma bisogna fare le cose per bene preparando al massimo la sfida tirando fuori le caratteristiche di questa squadra per raggiungere la finale. Gli ucraini sono per me più insidiosi in una gara secca con diverse ottime individualità. L’ultima finale giocata in Europa è quella del 2010 in Champions League, ma sarà importante per i nerazzurri di oggi arrivare fino in fondo. Si punta molto su Lautaro Martinez, ma tutta la squadra ha fornito risposte importanti nell’ultimo periodo. Domani giorno di riposo e poi da giovedì ripresa. Su Sanchez sapremo qualcosa in più dato che farà i controlli. Formazione? Visto l’equilibrio trovato credo si possa continuare così con Eriksen da tirare fuori dal cilindro. Manca però una settimana e quindi Conte vuole tenere tutti sulla corda».