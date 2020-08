Maraniella: “Europa League, Inter piÃ¹ forte. Conte, Lukaku ed Eriksen…”

Maraniella: “Europa League, Inter più forte. Conte, Lukaku ed Eriksen…”

Massimo Marianella, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter di Conte e dell’Europa League con i nerazzurri che hanno raggiunto le semifinali di Europa League. Inevitabile il riferimento anche a Lukaku

SEMIFINALE – Marianella – intervenuto a “Sky Sport 24” – ha parlato prima dell’Europa League: «Chi capita capita l’Inter è più forte. Il Manchester United ha creato tanto, ma ho la sensazione che i nerazzurri sono la squadra nettamente più forte di questa Europa League. Sono però due squadre completamente diverse: una è molto brasiliana (Shakhtar Donetsk) l’altra più sul gruppo e collettivo (Basilea)».

LUKAKU – Inevitabile il riferimento a Big Rom: «Lui e Conte si sono inseguiti tanto e alla fine si sono trovati. Ha fatto 31 gol ed è una stagione straordinaria merito suo, di Conte e del feeling con Lautaro Martintez. Per me attaccante fenomenale per capacità fisica e di lettura del gioco. Ha sempre voglia di migliorarsi dal punto di vista tecnico. La sua crescita maggiore l’ha avuta quando è arrivato al Manchester United perché oltra fisicità doveva avere una visione e un tocco di palla superiore. Poi all’Inter il suo percorso è progredito con l’arrivo all’Inter sotto la gestione Conte».

DANESE – Marianella – esperto di Premier League – ha parlato anche del 24 nerazzurro: «Eriksen è quel meraviglioso giaccone che trovi in saldo a luglio. Grande manovra di mercato dell’Inter. Si tratta di un giocatore meraviglioso. Inserirlo però in una realtà come l’Inter chiedeva maggiore adattabilità da parte sua e di Conte, però quando entra è decisivo. Mi chiedo quanta pazienza avrà Eriksen. Non può essere la prima alternativa dell’Inter. O ha un programma chiaro o chiederà al club di essere ceduto. Ha un valore straordinario che deve essere sfruttato. Per la prossima stagione bisogna anche capire come andrà».