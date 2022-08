VIDEO – Condò punta sull’Inter ma non in pole position: ecco la griglia Scudetto

L’Inter anche in questa stagione lotterà per lo Scudetto in Serie A ma non è la favorita assoluta per il titolo. Chi parte in pole position? La griglia di partenza è offerta da una fonte autorevole. Di seguito il video con l’intervento del collega Paolò Condò dagli studi di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).